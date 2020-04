Firenze – Ancora una puntata dell’inchiesta video di Florence Tv sulla città deserta e solitaria al tempo della quarantena. Questa volta il drone e la telecamera documentano il quartiere che parte dal Giardino dell’Orticoltura, via Bolognese, orti del Parnaso, parco di villa Fabbricotti, via Stibbert, Museo Stibbert, via di santa Marta, polo universitario di santa Marta, Poggetto, via Vittorio Emanuele II, via Tavanti, piazza Leopoldo, piazza Vieusseux, via Fabbroni, piazza della Vittoria, via XX settembre e Mugnone, Chiesa Russa Ortodossa, Parterre di piazza Libertà.

Video di Florence Tv