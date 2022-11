Firenze – Quarto suicidio in carcere, a Sollicciano. Secondo il segretario regionale del Sappe Francesco Oliviero il detenuto suicida aveva origini marocchine e 42 anni . L’impiccagione si sarebbe impiccato dopo aver bloccato dall’interno la serratura della cella. Inoltre, sembra che, come riferisce sempre Oliviero, “L’uomo non era nuovo ad atti dimostrativi, l’ultimo proprio qualche giorno fa nel reparto Accoglienza”. Prima del 42enne di origine marocchina che si è tolto la vita la notte scorsa, altri due suoi connazionali si erano suicidati: uno, 29 anni, il 13 ottobre scorso, l’altro, 26 anni, soccorso dopo essere impiccato nella sua cella a settembre, era poi morto dopo alcuni giorni in ospedale. Risale invece all’8 luglio il decesso di un poliziotto, trovato anche lui impiccato nella cella dove era recluso a Sollicciano dopo essere stato arrestato per aver sparato nel corso di una lite.