Que Rico Mambo. Musica antivirale

Firenze – Da un semplice messaggio in chat è nata l’idea di creare una registrazione collettiva coinvolgendo più di venti persone. Questa è una produzione corale con contributi dei MamboKids, degli allievi della Master Class di Latin Jazz del Conservatorio Mascagni di Livorno e vede il contributo da New York anche del grandissimo Hector Martignon.

Ognuno in quarantena ha mandato il materiale registrato, montato e masterizzato in conclusione da Cesare Martignon. Un messaggio di allegria e speranza latin ! Con: Special Guest, Hector Martignon. MamboKids: Tiziano Carfora, Daniel Chazarreta, Cesar Martignon, Cristhian Torres, Filippo Sgrani, Yorka Rios, Emanuele Campigli, Leandro Giordani, Marcello Nesi. Master Class: Leonardo Barni, Leonardo Bittoni, Giacomo Biancalana, Riccardo Boldrini, Ilaria Cascinelli, Giulia Franchino, Alessandro Fuoco, Vanessa Guadagno, Ilaria Guarnaccia, Ginevra Guerrini, Mattia Lenzi, Benedetta Lupi, Giulio Mari, Andrea Milano, Cristhian Nuñez, Lorenzo Rossi, Lorenzo Simoni, Eleonora Visinoni.