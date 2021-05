Firenze – L’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze ha organizzato per le giornate di sabato 22 e 29 maggio 2021 delle aperture straordinarie dedicate alla consegna dei permessi di soggiorno.

Tutti gli utenti che hanno il permesso di soggiorno pronto per la consegna o che non hanno potuto ritirarlo nelle giornate assegnate dall’agenda elettronica di Poste potranno presentarsi presso l’Ufficio nei giorni indicati, dalle ore 8,00 alle ore 9,00 per il ritiro del numero “taglia code” per l’accesso agli sportelli dedicati.