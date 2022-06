Firenze – L’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze ha organizzato per le giornate di giovedì 23 giugno e venerdì 1 luglio 2022,

Gli utenti, che hanno preventivamente verificato che il proprio permesso di soggiorno è pronto per l’attivazione e consegna – informa una nota – potranno recarsi in quei giorni, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 presso gli uffici di via della Fortezza, 17.

Dopo aver ritirato il tagliando numerico e secondo l’ordine di arrivo, gli stessi saranno poi avviati agli sportelli per espletare le procedure di ritiro del proprio permesso.

Le aperture straordinarie sono state predisposte nell’ottica di velocizzare le pratiche relative al rilascio del titolo, prosegue la nota. Il “potenziamento” dell’Ufficio Immigrazione, voluto dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma, si è attuato nella recente assegnazione di un nuovo Dirigente e di nuovi agenti.