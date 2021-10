Campi Bisenzio – Tentano di rubare cosmetici e capi di abbigliamento, ma le loro mosse non sono passate inosservate agli addetti alla vendita che prima li hanno fermati e poi consegnati a Carabininieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Signa. A finire nei guai ieri pomeriggio sono state due ragazzine di 15 anni, entrambe studentesse, e un cittadino extracomunitario di 37 anni, nullafacente e già noto alle Forze dell’Ordine. In momenti diversi le due giovani hanno cercato di impossessarsi di cosmetici presso l’Oviesse sito all’interno del centro commerciale “I Gigli” per un valore di 75 euro: lo straniero invece ci ha provato nel negozio Primark, sempre all’interno del grande emporio di Campi Bisenzio, provando a trafugare vestiti per un valore di 396 euro.

Il terzetto, forse sperando di passare inosservato, si era introdotto all’interno dei negozi e con la scusa di visionare gli ambienti e la merce in esposizione per un eventuale acquisto, aveva provato a distrarre i commessi. Approfittando di un attimo di disattenzione degli addetti alla vendita erano riusciti ad asportare alcuni prodotti che le ragazze nascondevano all’interno di uno zainetto e il cittadino extracomunitario dentro una busta con scritta Primark. La loro speranza era di non essere stati visti e, soprattutto, che il trucchetto del nascondere gli oggetti fosse passato del tutto inosservato ai responsabili alla sicurezza. Ma avevano fatto i conti male. Ad allertare il 112 è stato lo stesso personale addetto alla vendita che fermava i tre soggetti, unitamente ai Carabinieri arrivati tempestivamente sul posto. La refurtiva, recuperata, è stata restituita ai rispettivi proprietari. Le due minorenni sono state denunciate a piede libero per tentato furto aggravato, il 37enne per tentato furto.