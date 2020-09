Firenze – Quest’anno di lotta alla pandemia il tradizionale gioco a quiz organizzato dai quattro istituti di lingua e cultura in occasione della “Giornata Europea delle lingue” si svolgerà on line sulla pagina Facebook “Giornata Europea delle lingue Firenze”. Ma restano sicuri i premi in palio: corsi di lingua a scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

E’ il modo nel quale gli istituti di Firenze (The British Institute of Florence, Institut français Firenze, Deutsches Institut Florenz e Centro Lengua Española) cercano di avvicinare i fiorentini all’affascinante mondo delle lingue e delle culture straniere europee. Ovviamente essendo un gioco on line sarà più difficile perché aperto a tutte le regioni d’Italia.

La data del quiz è sabato 26 settembre. Chiunque, senza bisogno di registrazione, può andare sulla pagina Facebook Giornata Europea delle Lingue Firenze. Alle ore 10:00, 11:00; 12:00; 15:00; 16:00 e 17:00 in punto saranno fatte delle dirette con il pubblico di giocatori. La diretta durerà circa 10 minuti, dopo avervi salutato e spiegato a voce le regole del gioco partiranno dei brevi filmati (uno per ciascuna lingua) nei quale ci sarà un indizio per risolvere un indovinello oppure una domanda inerente la cultura del Paese o la stessa lingua). I filmati varieranno di ora in ora, non sarà però possibile partecipare a più di un collegamento.

Dopo aver visionato i filmati per partecipare attivamente al gioco sarà richiesto di rispondere alle 4 domande inviando una mail a: gelfirenze2020@gmail.com. Sarà possibile mandare le risposte relative a uno solo dei 6 collegamenti previsti nella giornata. Le risposte valide dovranno essere quelle pertinenti ai filmati relativi al collegamento al quale avrete assistito. Per questo sarà necessario indicare nell’oggetto della mail

– GEL FIRENZE ORE…

e nel corpo della mail

– Nome, cognome e recapito telefonico

– Risposte in sequenza

– Preferenza di premio (lingua inglese per esempio).

Non saranno prese in considerazione risposte pervenute nei commenti della pagina, sulla chat o altro. L’unico canale di comunicazione sarà l’indirizzo mail: gelfirenze2020@gmail.com

(Risultati on-line dal 5 ottobre)

Tra tutti coloro che risponderanno esattamente, saranno estratti i seguenti premi.

Dal 1° al 4° un corso di lingua secondo la preferenza indicata

5°: Dieci incontri di conversazione e/o grammatica al Deutsches Institut

6°: Due abbonamenti al festival France Odeon

7°: Un abbonamento alla biblioteca inglese (annuale)

8°: Un abbonamento alla biblioteca francese (semestrale)

INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SULLA PAGINA DELLA GIORNATA: https://www.facebook.com/GELFirenze