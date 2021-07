Firenze – Ad un mese circa dall’avvio del servizio di raccolta rifiuti “porta a porta”, nelle aree di Bellosguardo, Mantignano, Ugnano, Villamagna, Nave a Rovezzano, Boboli, Cinque Vie, Giogoli, Michelangiolo e Sorgane (comprese via De Nicola e Via Zoli ubicate nel comune di Bagno a Ripoli), prenderà il via mercoledì, 21 luglio, la progressiva rimozione di tutti i vecchi cassonetti fin qui utilizzati, circa 1.500. Sulla sede stradale rimarranno le sole campane verdi per la raccolta degli imballaggi in vetro (bottiglie e vasetti): le altre frazioni (organico, carta e cartone, imballaggi in plastica-metallo-tetrapak-polistirolo e rifiuti residui non differenziabili) dovranno essere unicamente conferite attraverso l’esposizione di bidoncini o sacchi secondo quanto previsto dal calendario “porta a porta”.

Alia ricorda ai cittadini che il calendario settimanale prevede la raccolta giornaliera di ogni singolo materiale, con esposizione dei bidoncini o sacchi, dopo le ore 20 della sera prima, secondo le modalità indicate sul calendario o concordate col Gestore:

– lunedì e venerdì organico;

– martedì carta e cartone;

– mercoledì imballaggi in plastica-metallo-tetrapak-polistirolo;

– giovedì rifiuti residui non differenziabili.

Coloro che non hanno ancora ricevuto il kit con la dotazione necessaria per conferire correttamente i propri rifiuti, possono prenotarne il ritiro contattando telefonicamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.30, il numero 055-0541023 indicato nel materiale informativo e sulle locandine.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il portale dedicato www.firenzecittacircolare.it, la App Junker (scaricabile gratuitamente per sistemi IOS ed Android) ed il servizio di call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).