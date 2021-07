Radicofani – Tre attacchi di lupi a Radicofani in provincia di Siena, oltre cento ovini ammazzati. L’allarme viene lanciato dal Comune che comunica in una nota i misfatti dei predatori avvenuti nelle ultime settimane.

Un problma che non può più attendere risposte, secondo il sindaco di Radicofani Francesco Fabrizzi, che chiede urgentemente un tavolo di concertazione, dal momento che “è a rischio il patrimonio zootecnico locale”. Una vera ricchezza per il territorio, che, ricorda il sindaco, “vanta a livello provinciale il più grande numero di allevamenti numericamente consistenti; il rischio concreto è che gli indennizzi de minimis ultimamente riconosciuti (Reg UE 2019/316) modificati con Decreto ministeriale 19 maggio 2020 non siano sufficienti a colmare le perdite subite dagli allevatori; maggiore la consistenza numerica degli allevamenti e maggiore è la probabilità di avere perdite ingenti”.

“Altro aspetto non di poco conto sono le caratteristiche minime delle misure di prevenzione indispensabili per il riconoscimento dell’indennizzo, ovvero recinzioni e cani da guardiania. Se di fatto il tema della predazione non comporta alcun problema per il settore turistico è comunque necessario ritrovare il giusto equilibrio ambientale”, ha sottolineato il primo cittadino.