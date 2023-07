Radicondoli – Radicondoli continua ad aiutare le famiglie che cercano casa e decidono di vivere qui, nel cuore della Toscana, in un ambiante incontaminato. Tornano infatti i contributi per l’acquisto prima casa. Il Comune ha deciso di pubblicare un nuovo bando dal valore di 200.000 euro circa. Che è già on line sul sito del Comune.

“Dal 2020, quando il Comune ha iniziato questa politica di rilancio, hanno beneficiato dei contributi per famiglie e abitazioni 660 soggetti. Sì perché l’acquisto della prima casa fa parte di un pacchetto più grande che è WivoaRadicondoli – fa notare il sindaco Francesco Guarguaglini – Insieme all’incremento dei residenti – ora siamo 943, circa 40 in più in tre anni – dal 2020 sono stati 167 i beneficiari legati ai contributi destinati alle attività economiche, dunque 827 beneficiari in totale se consideriamo anche famiglie e abitazioni. Successo anche per il turismo: dal 2015 al 2022 c’è stato un incremento del 16,75% nelle presenze, da 24.526 a 28.632. Infine, dal 2020 apertura di ben 17 esercizi e nuove attività economiche, tra cui di recente una lavanderia e un nuovo ristorante aperti in questa primavera”.

“E’ di grande attualità il caro affitti così come il caro casa e c’è chi fa fatica a trovare un alloggio disponibile e coerente con le proprie disponibilità economiche – osserva Guarguaglini – Qui è possibile, grazie all’investimento e agli aiuti del Comune. Abitare qui è una scelta di vita, una opportunità di vivere in un contesto che vanta paesaggi bellissimi, l’energia rinnovabile, una comunità calda e tanti modi diversi di aiutare famiglie e imprese, compreso il rimborso del caro energia e la connessione ad Internet”.

Per il bando è già possibile fare domanda. 20.000 euro è il massimo del valore del contributo, per ogni famiglia, che cambia sulla base dell’Isee. “Per cercare il massimo di giustizia sociale”, osserva il primo cittadino. Chiaramente per il contributo è necessario che l’abitazione sia nel territorio di Radicondoli, che chi fa domanda sia residente e si impegni a continuare a vivere qui. L’ultimo giorno utile per presentare la domanda è il 31 dicembre prossimo. La domanda, che può essere scaricata a questo link www.comune.radicondoli.si.it/home/amministrazione/bandi-agevolazioni/bandi-comune-famiglie/Bando-Acquisto-Prima-Casa-2023.html, può essere inviata al Comune di Radicondoli, Via Tiberio Gazzei 89, entro le 12 del 31 dicembre 2023, all’Ufficio protocollo tramite posta tradizionale con raccomandata a/r, oppure via posta certificata all’indirizzo comune.radicondoli@postacert.toscana.it.

Ed ecco i dati del progetto Wivo a Radicondoli: il progetto ha preso il via oltre tre anni fa ed ha visto uno stanziamento iniziale da parte del Comune di Radicondoli di circa 1milione e 235mila euro, di cui già erogati 1milione e 21mila euro, da erogare invece ci sono circa 77mila euro. “Ora guardiamo avanti – commenta Guarguaglini – Il Comune di Radicondoli ormai da tempo ha iniziato una politica di rilancio della comunità volta a valorizzare ciò che abbiamo, in termini di residenti, servizi e attività commerciali, ma anche ad attrarre nuovi residenti e nuove attività economiche. In particolare le attenzioni maggiori sono state rivolte alle famiglie, all’istruzione, all’abitare, ai costi energetici e alle piccole attività economiche che rappresentano il tessuto sociale della nostra comunità”.