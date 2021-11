Firenze – Raffica di incidenti sulle strade cittadine. Questa mattina si sono registrati 17 sinistri sulle principali direttrici di traffico, dal viale Redi a via Pistoiese, dal lungarno Ferrucci a viale Strozzi, da viale Gramsci a viale dei Mille, da piazza Alberti a via del Barco fino a viale Volta. I sinistri, fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti dei veicoli coinvolti, hanno però causato risentimenti diffusi sulla circolazione cittadina. Sugli incidenti sono intervenute le pattuglie della Polizia Municipale.