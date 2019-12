Firenze – Una ragazza è stata portata d’urgenza al pronto soccorso, in condizioni gravi, dopo esser stata investita dal tram alla fermata “Novoli – Regione Toscana”. Il tram, che transitava intorno alle ore 18.00 in direzione Unità (centro città) ed era in fase di rallentamento per entrare in fermata, ha investito la ragazza che, trovandosi sul bordo della banchina, sembra esser scivolata dopo aver perso l’equilibrio. In seguito all’impatto è rimasta incastrata tra la banchina e il tram.

Immediato l’arrivo dei soccorsi: 118, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi alla persona, sempre rimasta cosciente. Per poter spostare la ragazza, i Vigili del Fuoco hanno dovuto sollevare il tram con una gru. La ragazza è stata portata d’urgenza in Pronto Soccorso. Le sue condizioni, al momento del trasporto in ambulanza, risultavano gravi. Anche il conducente, a causa dell’incidente, è ancora sotto shock.

La dinamica esatta sarà chiarita nelle prossime ore anche grazie all’ausilio delle telecamere presenti alla fermata e alle immagini riprese dal tram in movimento. Il servizio è tutt’ora interrotto tra le fermate “Redi” e “Novoli – Palazzi Rossi”, dove è stato attivato il servizio sostituivo con i bus navetta.

Foto: Alessia Di Nicola