Firenze – E’ in carcere l’uomo del Gambia che la notte dell’11 marzo alle 3 in via Strozzi in pieno centro a Firenze, rapinò con modalità violente una donna che stava rincasando. L’uomo, 22 anni, dopo averla pedinata, la avvicinò col pretesto di una sigaretta, secondo quanto ricostruito dalla polizia. spaventata la donna scappò, ma l’uomo la ineguì facendola cadere malamente, dopodiché le strappò la borsa. La donna cercò di difendersi aggrappandsi alla borsa, ma dopo essere stata trscinata per qualche metro, dovette lasciare la presa. Nella borsa c’erano 600 euro in contanti, il pc e il telefonino, oltre ad altri effetti personali. La polizia ha rintracciato l’uomo alle Cascine, la mattina dopo, con il telefonino della donna con sè, mentre, alla perquisizione della sua abitazione, sono stati rintracciati altri oggetti provenienti dalla rapina. Stamattina il giudice ha convalidato il fermo di polizia e ha stabilito la sua permanenza in carcere.

Foto: Luca Grillandini, foto d’archivio