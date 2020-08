Firenze – Rapina in una villa nella zona di Careggi, in via dei Massoni. Vittima, una donna di 86 anni, sola in casa, che sarebbe stata aggredita da tre persone con guanti e mascherate, legata e chiusa in una stanza. Almeno uno dei malviventi sarebbe stato armato di coltello. La rapina sarebbe avvenuta verso le 23 di ieri sera. Il bottino ammonterebbe a gioielli in oro e pietre preziose per un valore di migliaia di euro. Sull’episodio indaga la polizia. La donna è stata schiaffeggiata e minacciata dai rapinatori, e ora si trova all’ospedale di Careggi con una costola rotta. Il bottino, oltre ai gioielli, il cui valore sarebbe ingente, consta anche di tremila euro in contanti. I rapinatori dopo aver svuotato la cassaforte, hanno legato l’anziana rinchiudendola nella stanza da letto per poi fuggire. dare l’allarme al 113 è stata la stessa donna, che è riuscita a liberarsi dopo circa dieci minuti.. L’anziana è stta minacciata per farle rivelare il luogo dove si trovava la cassaforte dove erano custoditi i preziosi, ma i malviventi avrebbero trovato da soli la chiave della stessa, che si trovava in un cassetto del comodino.Una circostanza quest’ultima che starebbe portando gli investigatori a vagliare l’ipotesi che i rapinatori abbiano agito a colpo sicuro avendo ottenuto in precedenza informazioni sull’abitazione.