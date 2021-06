Firenze – La Rari Nantes Florentia parteciperà con ben 3 atleti alle Olimpiadi di Tokio. “Dopo tanti anni la Rari Nantes Florentia, gloriosa società dove hanno imparato a nuotare decine di migliaia di fiorentini, sarà rappresentata alle Olimpiadi di Tokyo da ben tre atleti: Filippo Megli, Matteo Restivo e Lorenzo Zazzeri. Complimenti ai tre nuotatori che porteranno la bandiera di Firenze ai Giochi” sottolinea il vice presidente vicario del Consiglio comunale Emanuele Cocollini che si complimenta col presidente Andrea Pieri, il responsabile della comunicazione e direttore di Italia 7 Fabrizio Manfredini e con tutta la società del Lungarno Ferrucci.

“Sono stato personalmente a ringraziare la Rari Nantes Florentia che, nonostante le tante difficoltà ed pochi contributi da parte delle istituzioni, ha avuto la forza e il coraggio di far crescere questi atleti che dimostrano – continua Emanuele Cocollini – come la tenacia e la passione per lo sport aiutino a superare tutte le difficoltà. Non solo Megli, Restivo e Zazzeri, anche Alessia Mancini, atleta azzurra del triathlon, e che si è allenata presso la Rari Nantes Florentia, e che sarà ai mondiali ed agli europei.

“Auspico – conclude il vice presidente vicario del Consiglio comunale Emanuele Cocollini – che le istituzioni, a cominciare dal Comune di Firenze, s’impegnino finalmente a sostenere questa società e questi ragazzi che sono stati capaci di un’impresa così prestigiosa”.