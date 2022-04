Siena – Rave party ancora in corso nel territorio di Murlo, nel Senese, mentre le forze dell’ordine monitorano gli eventi. La stima è che sul luogo, un’area privata, ex poligono di tiro, a pochi chilometri dalla Siena- Grosseto, siano convenute circa 1500 persone. Ad ora, non sono stati segnalati particolari disagi. il paese più vicino al rave è Casciano di Murlo, che si trova a 4 chilometri di distanza. Non ci sono ripercusioni neanche sul traffico. A scoprire la fiesta, una pattuglia di carabinieri di Montalcino in giro di perlustrazione, che però non hanno potuto bloccare l’evento in quanto sembra che i ragazzi fossero già arrivati quasi tutti. Partecipanti quasi tutti italiani, da svariati territori del Paese.