Pisa – Grave in ospedale a Pisa, è ricoverato in prognosi riservata, un ragazzo lombardo di 19anni che era tra i partecipanti al rave party di Santa Maria a Monte in corso da sabato e al quale hanno preso parte oltre 6.000 persone. Secondo le prime indagini vrebbe ingerito il liquido di raffreddamento dei mezzi in sosta.

Secondo quanto riferisce l’agenzia ANSA, la questura sta svolgendo accertamenti, al momento, viene spiegato, c’è “la sospetta ingestione di glicole etilenico (liquido di raffreddamento dei veicoli)”. Soccorso anche un altro lombardo, un quarantenne caduto dal pianale di un camion riportando una sospetta frattura di un arto.

Il rave party si è concluso oggi. Polizia e carabinieri hanno identificato 1.084 persone provenienti dall’Italia, soprattutto dal Centro-Nord, e da Stati esteri tra cui numerosissimi dalla Francia, ma anche da Spagna, Svizzera e Inghilterra. La società proprietaria della radura in cui si è tenuto l’evento illegale ha presentato querela e la Digos denuncerà tutti gli identificati per invasione di terreni aggravata. Il questore adotterà nei loro confronti il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno fino a 3 anni.

Sequestrato il Tir, con targa francese, che aveva le casse acustiche utilizzate per diffondere la musica techno.

Inoltre la polizia stradale ha multato per oltre 4 mila euro, per violazioni al codice della strada, un pullman con targa francese ma guidato da un italiano che aveva condotto al rave circa 50 giovani venuti da Roma.