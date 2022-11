Pisa – La realtà virtuale supporta la formazione dei Vigili del Fuoco chiamati a intervenire in situazioni di emergenza provocate da terremoti e calamità naturali. Sono stati presentati i risultati del progetto VRescue, finanziato dalla Fondazione Pisa e realizzato dall’Istituto di Intelligenza di Meccanica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con il contributo del Corpo dei Vigili del Fuoco. Grazie a VRescue, è stato realizzato un applicativo di ambienti virtuali per l’addestramento immersivo delle squadre Usar (Urban Search and Rescue) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Realtà virtuale per il primo intervento e non solo…

VRescue (acronimo di ‘Studio, progettazione e realizzazione di ambiente virtuale in 3D altamente immersivo per la formazione e l’addestramento di funzionari dei Vigili del Fuoco per l’intervento di assesment USAR in luoghi colpiti da terremoto’) permetterà al personale dei Vigili del Fuoco addetto alle emergenze di avere a disposizione uno strumento di formazione in grado di simulare situazioni realistiche di eventi catastrofici. Il sistema è destinato al training immersivo dei gruppi di primo intervento dei Vigili del Fuoco, quelli chiamati a operare in scenari in cui è appena accaduto un sisma, ma è anche finalizzato all’osservazione e all’esplorazione di uno scenario e alla raccolta di informazioni utili a una successiva fase di intervento. Utilizzando un visore immersivo, l’utente viene inserito in scenari urbani che comprendono diversi tipi di crollo e di problematiche.

La collaborazione tra Scuola Sant’Anna, Fondazione Pisa e Vigili del Fuoco

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa è uno dei centri di formazione e addestramento più importanti a livello nazionale. Grazie ai finanziamenti della Fondazione Pisa sono stati costruiti nel tempo vari moduli di addestramento per simulare situazioni realistiche di eventi catastrofici. Il progetto VRescue aggiunge un altro tassello grazie alle competenze dell’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Sant’Anna nello sviluppo di soluzioni avanzate di visualizzazione e interazione immersiva. Il sistema VRescue è stato progettato con il coordinamento del Corpo dei Vigili del Fuoco che ha definito le scelte per la modellazione tridimensionale degli edifici crollati e lo storyboard delle varie scenografie, con l’obiettivo di renderle più aderenti possibili alla realtà.