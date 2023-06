Firenze – Grande successo per la giornata di apertura gratuita al pubblico nei Musei del Bargello in occasione della Festa della Repubblica: i tre musei aperti del gruppo (Museo Nazionale del Bargello, Museo delle Cappelle Medicee e Museo di Palazzo Davanzati), che hanno aderito all’iniziativa del Ministero della Cultura, hanno totalizzato 6218 visitatori.

In particolare il pubblico ha confermato l’interesse per il Museo delle Cappelle Medicee – mausoleo della famiglia granducale fiorentina e custode della preziosa Sagrestia Nuova di Michelangelo Buonarroti – che ieri, anche grazie all’apertura prolungata fino alle 23, ha permesso a quasi 3600 visitatori (3598 in tutto) di varcarne la soglia gratuitamente ed apprezzarne i tesori.

Al Museo Nazionale del Bargello con la sua prestigiosa collezione che include, tra gli altri, capolavori scultorei di Michelangelo, Donatello, Verrocchio e Giambologna, oltre al celeberrimo affresco di Giotto con il primo ritratto di Dante Alighieri, i biglietti gratuiti staccati sono stati 2.210. Mentre a Palazzo Davanzati, prezioso scrigno e rara testimonianza della vita fiorentina nel Medioevo e nel Rinascimento, i visitatori sono stati 410.

Domani, domenica 4 giugno, si replica l’occasione di visitare i musei gratuitamente, con l’iniziativa Domenica al Museo. Il Museo del Bargello e il Museo delle Cappelle Medicee saranno aperti secondo l’orario ordinario dalle 8:15 alle 18:50, mentre il Museo di Palazzo Davanzati sarà aperto dalle 13:15 alle 18:50.