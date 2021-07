“Maggiore coinvolgimento del mondo delle libere professioni in vista della gestione dei progetti per il Recovery fund, che potrebbe portare risorse preziose per il rilancio dell’economia. E’ quanto chiediamo alla Regione Toscana”. E’ la proposta di collaborazione lanciata dal presidente di Confprofessioni Toscana, Ivo Liserani.

“I professionisti possono portare un contributo importante nell’atto di presentazione di progetti e nell’organizzazione delle capacità progettuali, a livello di stesura ma anche di verifica dei passaggi necessari. Per questo – dice Liserani – chiediamo al presidente Eugenio Giani l’apertura di un tavolo di confronto a cui poter partecipare, senza pretesa alcuna, ma solo come possibili consulenti. L’esperienza professionale è quella che spesso manca agli enti locali, chiamati a gestire un momento delicato, con possibili risorse che vanno sapute acquisire e poi spendere bene, verificando passaggio per passaggio che si arrivi a risultato. E’ un’occasione unica per il rilancio economico della nostra regione che va colta tutti assieme”.