Il progetto per il nuovo centro natatorio è curato da Ipostudio Architetti. L’edificio a “elle” ospita una hall di ingresso, con il bar e gli spogliatoi (capaci di ospitare 100 persone). Al di sopra ci sono le due vasche: una grande, con le gradinate per 500 spettatori, destinata a ospitare le competizioni semi-agonistiche e agonistiche, e una più piccola, a vocazione ricreativa, con copertura mobile, che potrà quindi diventare una piscina all’aperto nella bella stagione. Grazie a delle grandi vetrate le piscine si affacciano su giardini interni che garantiscono una continua percezione del “parco sportivo” in cui il centro natatorio si trova e con il quale dialoga.

Il nuovo parco Florentia è progettato da Hydea Spa e Studio Rossi Prodi & Associati, pensato per essere il secondo polmone verde della città per estensione. Si sviluppa infatti su una superficie complessiva di circa 90 ettari e comprende il potenziamento dell’attuale parco dell’Argingrosso e la rigenerazione di due aree l’ex “Poderaccio” e l’ “Ex Gover” sull’altra sponda del fiume.

L’obiettivo è di avvicinare la periferia al centro, dotando l’area di via Pistoiese di infrastrutture e di spazi di qualità fra le Cascine e i Renai, a disposizione del quartiere e di tutta l’area metropolitana. Tutti gli spazi saranno raccordati da una nuova viabilità ciclopedonale che comprende anche due nuove passerelle che attraversano i fiumi Arno e Greve. Il Parco dell’Argingrosso sarà arricchito da una serie di spazi per attività all’aria aperta, una posta di ciclocross, un’area per spettacoli all’aperto, campi sportivi, aree giochi, una pista per l’educazione alla strada, la riqualificazione dell’asse viario centrale come spazio per eventi e fiere con la previsione di strutture temporanee e la riqualificazione a paesaggio dell’intero parco e del suo lago.

Il “Poderaccio” si trasforma in un “future park”, un luogo verde dove poter stare all’aria aperta ma anche un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per parlare delle problematiche ambientali. All’interno è prevista una Green Farm dove si andranno a scoprire tecnologie a impatto zero, compresa una serra verticale. L’area dell’Ex Gover diventa invece un museo dedicato al cambiamento climatico con spazi espositivi, laboratori, sale multimediali. La porta di ingresso al museo che dialoga con l’acqua, la luce del sole e gli alberi sarà il vero accesso al parco e una nuova icona del quartiere.

“Dopo essere intervenuti, alcune settimane fa – ha dichiarato il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori – a supporto di un ambito fondamentale quale è il mondo della scuola, presentiamo stamani altri due interventi non meno importanti per la realizzazione di spazi di socializzazione e per il tempo libero che avranno un grande impatto per il territorio e per i suoi abitanti. Abbiamo deciso di intensificare i nostri sforzi per sostenere le amministrazioni pubbliche nella fase preliminare della progettazione relativa al PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per questo, nei giorni scorsi, abbiamo lanciato un bando, del valore di un milione di euro, per agevolare i soggetti del territorio nell’ ottenimento dei fondi europei che si aggiunge al nostro ‘Sportello Europa’ e ai 19 progetti predisposti proprio un anno fa, a livello regionale, che abbiamo messo a disposizione delle istituzioni pubbliche’’.

“Grazie alla Fondazione CR Firenze per questo importante contributo che conferma la collaborazione strategica con l’amministrazione comunale e la Città metropolitana – ha detto il sindaco Dario Nardella -. Lo sforzo comune ci permette in questo caso di affrontare due investimenti nei settori dell’ambiente e dello sport: oggi attiviamo più di 20milioni di euro per la realizzazione del parco Florentia e di nuove piscine a San Bartolo a Cintoia, che ci permetterà di integrare e potenziare le infrastrutture sportive della nostra città”. “Ambiente e sport sono due facce della stessa medaglia – ha continuato il sindaco -. La Regione Toscana si è dichiarata disponibile a partecipare al progetto dell’impianto sportivo. Siamo sicuri che grazie ai fondi europei, come il React Eu e il Pon Metro, e a quelli del Recovery Plan possiamo portare a termine questi progetti che rientrano nel programma di mandato del governo di Firenze”.