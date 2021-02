Castelnuovo Berardenga – A Castelnuovo Berardenga e Rapolano Terme si torna a calcare i palcoscenici teatrali, nel rispetto delle norme anti Covid-19. Martedì 23 febbraio al Teatro “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga e al “Teatro del Popolo” di Rapolano Terme si alzerà il sipario per la registrazione, a porte chiuse e in sicurezza, di due interviste ideate e condotte dall’attrice Katia Beni per il format tutto al femminile “Red carpet women…e il tappeto lo porta lei”. I due appuntamenti vedranno protagoniste le attrici teatrali Daniela Morozzi, a Castelnuovo Berardenga, e Anna Meacci, a Rapolano Terme, e saranno visibili on line nel mese di marzo sul canale YouTube Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e sui canali social dei due teatri.

“Red carpet women…e il tappeto lo porta lei” propone un format con quattro videointerviste al femminile condotte da Katia Beni che vedono protagoniste, oltre a Daniela Morozzi e Anna Meacci, anche le attrici teatrali Maria Cassi e Beatrice Visibelli. Il progetto è curato dall’associazione culturale Start.Tip con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Regione Toscana nell’ambito del progetto “Così remoti, così vicini – Nuove idee per un teatro a distanza”. L’obiettivo del format è quello di accendere i riflettori sulle fragilità e le disuguaglianze che la pandemia ha fatto emergere, anche in ambito artistico. Attraverso la comicità, la leggerezza e la nuova drammaturgia, Katia Beni punterà a promuovere il lavoro artistico delle quattro attrici in videointerviste che saranno dei veri e propri duetti dedicati ad argomenti diversi: dalle questioni di genere alla relazione col pubblico, grande assente nell’era del Covid-19. A ogni incontro Katia Beni porterà con sé uno zerbino rosso, il suo ‘red carpet’ personale, ma anche lo spazio metaforico e fisico in cui interagirà negli appuntamenti previsti.

Foto: Katia Beni