Prato – Sulla scia della Legge di bilancio approvata dal Governo e in accordo con gli emendamenti proposti anche dal deputato Marco Furfaro del Partito Democratico, le consigliere comunali Claudia Longobardi (PD) e Sandra Mugnaioni (Demos) hanno presentato – ricevendo l’approvazione – degli emendamenti alla mozione del Centrodestra riguardo al reddito alimentare. La mozione è passata nel consiglio comunale di giovedì 12 gennaio.

Negli emendamenti viene ribadita l’importanza di non limitare il progetto solo alle aree metropolitane e questo renderebbe possibile realizzarlo anche nel Comune di Prato per fornire un ulteriore strumento di supporto alle persone in difficoltà in numero purtroppo crescente nel nostro territorio. Ribadiscono altresì che Prato presenta in questo ambito già una situazione privilegiata, in quanto sono presenti enti del Terzo settore che si occupano di distribuzione alimentare e che andranno coinvolti in questa nuova iniziativa del Comune per agire in sinergia.

Con l’approvazione di questo documento la maggioranza vuole sostenere non solo una nuova forma di aiuto per le famiglie, ma anche evitare lo spreco alimentare. Tale misura consentirà infatti ai beneficiari di ricevere dei pacchi contenenti parte del cibo invenduto dalla grande distribuzione alimentare.