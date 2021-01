Firenze – Con un comunicato emesso in data odierna, l’Inps lancia un monito per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, dal momento che, per non perdere la continuità dell’erogazione, è necessario il rinnovo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’ISEE 2021 entro la scadenza del 31 gennaio. Per quanto riguarda gennaio, la mensilità è salva, in quanto ci si riferisce ai redditi di dicembre. Dunque, se la mensilità di gennaio arriverà regolarmente, è tuttavia necessario l’aggiornamento da febbraio. Perciò, per percepire il reddito di cittadinanza anche a febbraio, è necessario l’aggiornamento dell’ISEE, in quanto il calcolo delle pensioni e dei redditi di cittadinanza è riferito alle DSU di gennaio 2021.

Ecco i documenti necessari per compilare la DSU 2021:

codice fiscale e documenti di identità del dichiarante;

codice fiscale di tutti i componenti;

contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato, in caso di affitto;

documenti che attestano i redditi percepiti nel 2019, ovvero: Modello 730 o Modello Unico e Modelli CUD;

Certificazioni o altra documentazione che attesti compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti al’’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli;

dichiarazione IRAP per imprenditori agricoli;

documenti che riguardano il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto al 31 dicembre 2019, ovvero: depositi bancari o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare anche detenuto all’estero; tipologia e numero identificativo del rapporto patrimoniale, codice fiscale dell’istituto bancario o società di gestione del patrimonio, date di riferimento dei rapporti patrimoniali;

giacenza media annua di depositi bancari e/o postali;

patrimonio netto che risulta dall’ultimo bilancio presentato ovvero la somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti, solo per lavoratori autonomi e società;

certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili). Valore IVIE degli immobili detenuti all’estero;

Atto notarile di donazione di immobili, per le richieste di prestazioni sociosanitarie residenziali);

Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà;

targa o estremi di registrazione al PRA e/o al RID di autoveicoli e motoveicoli con una cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.