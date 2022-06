“L’ufficio elettorale del Comune sta lavorando a pieno ritmo con il coinvolgimento di circa 350 persone impegnate – ha detto l’assessore all’Anagrafe Titta Meucci – per fare in modo che tutto sia pronto all’apertura dei seggi. Per questo, ho voluto ringraziare personalmente tutti i dipendenti che, anche in un momento di sotto organico della direzione, stanno lavorando intensamente. A livello nazionale – ha proseguito l’assessore -, sarebbe importante procedere speditamente verso una progressiva digitalizzazione delle procedure elettorali, sia per rendere più efficiente e moderno il sistema che per ridurre l’enorme impatto ambientale legato all’impiego di una tale quantità di carta e mezzi di spostamento”.

Il corpo elettorale interessato a Firenze è di 286.341 persone, tra cui 1182 neo diciottenni e, tra le altre, una persona ultracentenaria nata nel 1912. Le sezioni elettorali presenti sui circa 80 edifici del territorio comunale sono 360, tra cui sei ospedaliere, oltre a 17 seggi speciali e 54 seggi volanti. Al loro interno opereranno 377 presidenti nominati dalla Corte d’Appello di Firenze, oltre a 1160 scrutatori nominati dalla Commissione elettorale comunale. Inoltre, tre seggi speciali, appositamente costituiti con personale sanitario e del volontariato, cureranno la raccolta del voto a persone ricoverate o in isolamento domiciliare perché affette da Covid.

Gli elettori potranno esprimere il proprio voto sui cinque quesiti referendari abrogativi in materia di: ineleggibilità/incandidabilità/decadenza per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi; separazione delle funzioni nella carriera dei magistrati; obbligo di raccolta di firme da parte dei magistrati per la presentazione di propria candidatura al Csm; pericolo, ai fini della custodia cautelare, di reiterazione del reato nel corso delle indagini preliminari; attribuzione anche agli avvocati membri dei Consigli giudiziari del potere di valutazione delle attività dei magistrati.

Il Comune di Firenze pubblicherà sul proprio portale open data i dati in tempo reale dell’affluenza alle urne e dei risultati per i cinque quesiti https://opendata.comune.fi.it/content/open-referendum-2022.