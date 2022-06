Carmignano – Con l’avvicinarsi della data del 12 giugno, giorno in cui gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sul Referendum sulla Giustizia, martedì 7 giugno alle ore 12.00, nella sala del Consiglio Comunale di Carmignano, avrà luogo una conferenza stampa promossa dalle consigliere comunali Belinda Guazzini e Angela Castiello a cui parteciperà la giornalista Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora.

Durante la conferenza Scopelliti tratterà le varie questioni inerenti i quesiti referendari e risponderà alle domande dei giornalisti in sala. La presenza di Francesca Scopelliti che in seguito al processo di Napoli contro la camorra e al caso Tortora, si è occupata prevalentemente dei problemi della giustizia e dei diritti umani, è particolarmente importante,come hanno sottolineato le due consigliere per una migliore comprensione e diffusione dei quesiti referendari sulla giustizia.

In foto Francesca Scopelliti