Firenze – Domani, giovedì 27 aprile 2023, alle 18:00, appuntamento al cantiere dello Student Hotel di viale Belfiore, lanciato dal comitato promotore dei quesiti referendari “Salviamo Firenze”, che vertono sul tema della strutture ricettive e sulla trasformazione degli immobili pubblici.

“Saremo non lontano da Novoli – spiegano i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu e Dmitrij Palagi ed i consiglieri del Movimento 5 Stelle Roberto Blasi e Lorenzo Masi – dove la cittadinanza si lamenta dell’assenza di verde, in prossimità dell’area ex OGR, dove Palazzo Vecchio ci ha detto più volte di non voler esercitare la possibilità della prelazione pubblica.

Ci ritroveremo di fronte a un immobile segnato da un fatale incidente sul lavoro e dove si prevedono 550 camere, con tanto di piscina esclusiva sul tetto.

L’ennesimo investimento di chi vede nel nostro territorio un’occasione da cui trarre il massimo profitto, a prescindere dall’impatto di questo tipo di operazioni, senza alcun equilibrio rispetto ai bisogni della residenza “non temporanea”.

Ringraziamo le realtà che hanno chiamato alla mobilitazione – concludono Bundu, Palagi, De Blai e Masi – ed esprimiamo il nostro sostegno, garantendo la presenza dei nostri gruppi all’appuntamento di domani”.