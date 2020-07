Firenze – La prima assemblea provinciale di “Toscana a Sinistra” si svolgerà stasera, giovedì 9 luglio, alle 20,45 presso il Parco dell’Anconella (in via di Villamagna 39/d) a Firenze. Sarà un primo incontro pubblico per la presentazione del progetto politico in vista delle elezioni regionali 2020, organizzato da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Firenze Città Aperta. Aprirà la serata il candidato alla presidenza della Regione Tommaso Fattori, intervistato dalla giornalista Sara Capolungo. A seguire, interventi di lavoratori e lavoratrici, studenti e attivisti impegnati in varie campagne territoriali.