Firenze – Sono otto le liste in competizione alle Regionali del 20 e 21 settembre prossimo in Toscana. Accanto ai sette schieramenti già ampiamente conosciuti si sono aggiunti anche i cosiddetti “No vax” con il Movimento3v che schiera come candidato presidente Tiziana Vigni avvocato cassazionista e ambientalista.

Questi i nomi degli altri candidati in corso per uno scranno a Palazzo Panciatichi. Firenze 1 – Romani Maurizio, Ortolani Rossella, Nesti Manuele, Unisoni Claudia. • Firenze 2 – Unisoni Claudia, Tomberli Luca, Sottoscritti Carla, Teodori Luca. • Firenze 3 – Ortolani Rossella, Tomberli Luca. • Firenze 4 – Tomberli Luca, Battaglia Enrica. • Livorno – Romani Maurizio, Balia Alessia, Agostini Tommaso, Costa Marianna. • Pisa – Ortolani Rossella, Becagli Fabio, Unisoni Claudia, Teodori Luca. • Pistoia – Agostini Tommaso, Battaglia Enrica, Teodori Luca, Balia Alessia. • Prato – Nesti Manuele, Sottoscritti Carla, Becagli Fabio, Balia Alessia. • Siena – De Lucia Maria Rosaria, Bandini Luca, Costa Marianna, Politi Gianfranco.