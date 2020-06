Firenze – Italia Viva correrà alle prossime regionali di settembre in tutte e sei le regioni: Toscana, Campania, Puglia, Liguria, Marche, Veneto.

Lo ha annunciati nella sua newsletter lo stesso leader del movimento Matteo Renzi: “Finalmente conteranno i voti e non i sondaggi”, avverte e aggiunge: “Garantiamo che sarà una campagna elettorale difficile e con tanta fatica, ma ci divertiremo sicuramente come spesso accade durante le campagne elettorali. Non c’è occasione migliore per avvicinare nuove persone”.

I sondaggi per il momento attribuiscono a Iv una percentuale di voto fra il 2,9 e il 3,1 per cento.

L’Europa – scrive ancora Renzi – rilancia sul bazooka e questo permette all’Italia ancora qualche mese di tranquillità. Tra le poche conseguenze positive della reazione al Coronavirus c’è la sconfitta del sovranismo e del ritornello anti europeo. L’Europa ha fatto la sua parte. Ora tocca all’Italia. L’Europa c’è, con buona pace dei sovranisti di casa nostra che rincorrono Orban e fanno male all’Italia”.