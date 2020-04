Firenze – Approvati i criteri per la ripartizione dei contributi tra le Amministrazioni comunali per le scuole dell’infanzia paritarie private aventi diritto alla contribuzione regionale per l’anno scolastico 2019-20. I Comuni, infatti, sono titolari dei servizi e degli interventi educativi e la ripartizione delle risorse sarà effettuata considerando il numero degli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia private.

La delibera regionale mette a disposizione 2 milioni 100 mila euro. Le Amministrazioni comunali nei cui territori trovano sede le scuole d’infanzia paritarie gestiranno l’erogazione dei fondi.