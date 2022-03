Firenze – Parte in Toscana la raccolta di fondi per sostenere la popolazione ucraina. Il numero Iban su cui è possibile versare è stato reso noto dal presidente della Regione Eugenio Giani, nel corso del sopralluogo di questa mattina al centro di raccolta di via Aurelia Ovest, a Massa, da dove partono i camion con il materiale diretto in Ucraina.

Ecco qui di seguito le coordinate bancarie messe a disposizione dalla Regione Toscana per tutti coloro che, a partire da oggi, vorranno manifestare in questo modo la loro solidarietà.

IT57U0503411701000000003021