Firenze – La gestione delle misure per contrastare la pandemia vede un ruolo molto importante delle Regioni e ha riportato in primo piano il dibattito che caratterizzò venti anni fa la modifica del titolo V della Costituzione con una nuova impostazione dei rapporti Stato-Regioni, in applicazione del principio di sussidiarietà.

Ma già cinquant’anni fa quando furono istituite le Regioni si discusse a lungo sul ruolo del nuovo Ente istituzionale, si confrontarono perplessità, attese, speranze.

Questo video, realizzato dall’Associazione Cascinema per la Festa della Toscana 2019, ripropone in forma di fiction il dibattito su tale questione unendolo però a uno spaccato del costume e delle problematiche all’ inizio degli anni 70. E s’intitola appunto “Quando spunta un giorno nuovo”.