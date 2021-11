Firenze – Parte la programmazione invernale del Renny Club di Firenze che tra concerti, dj set, musica Swing, tango argentino e tradizioni brasiliane, teatro e spettacoli di improvvisazione teatrale, mostre ed esposizioni arriverà fino a fine anno per poi lanciare la seconda parte della programmazione. “Il ciclo musicale, che abbiamo racchiuso sotto il cappello ‘Renny Music Club’, partirà con una serata col botto” affermano gli organizzatori, Giulia Fantini e Antonio Del Villano. “Una serata speciale – spiegano – con musica dal vivo per iniziare e poi dj set con tre dj ad alternarsi. Una bella sfida in una stagione non facile, dove le difficoltà e le resistenze, anche degli artisti, sono molte ma noi ci siamo e vogliamo provarci. Scuola di ballo, concerti e molteplici iniziative legate alla cultura e alla socialità fanno di Renny un luogo unico, familiare e contemporaneo allo stesso momento. L’auspicio è che la programmazione delle attività proposte, preparata con il contributo di @labella, trovi riscontro tra il pubblico e consenta anche così di rivitalizzare una zona semi periferica per affermare che a Firenze si può fare cultura e spettacolo anche fuori dal centro”.

La programmazione parte questa sera, Venerdì 19, con concerto live degli Street Clerks alle 22.00, a seguire djset con Ghiaccioli&Branzini, Coqò dj e Hugolini. Gli Street Clerks sono un gruppo cult di base a Firenze, nel 2008 vince il Pelago on the Road e nel 2010 il Rock Contest. Uno; hanno duettato, fra gli altri, con Francesco De Gregori e Robbie Williams. Hanno pubblicato due album (Fuori, 2015, e Com’è andata la rivoluzione?, 2018), un EP e sette singoli.

& : Dj e Producers è l’anima elettronica del progetto Fanfara Station. La sperimentazione, la commistione tra generi e le collaborazioni con tantissimi musicisti fanno di Ghiaccioli e Branzini una figura unica.. ̀ dj, la reginetta delle notti fiorentine: grande ricercatrice di sonorità Folk e World sa come far ballare tutti, anche i più riottosi: Cha cha cha, cumbia, groove polverosi e canzonette italiane anni ’50 e ‘60 e l’hip hop

. , un’anima già mixata dentro: si salta di genere con grande classe e con un’indubbia capacità di tenere le persone insieme in quel momento lì. Il suo divertente mix di suoni e ritmi dalle mille ispirazioni è capace di fondere canzone d’autore, ritmi caraibici, rock and roll, musiche popolari ed elettronica.

A causa della capienza limitata causa Covid è consigliata la prenotazione per accedere al concerto di Venerdì, prenotarsi qui: https://bit.ly/3FkD06P

Sabato 20 novembre ‘Rockabilly Party‘: a Partire dalle 21:30 musica con Dj Little e Dj Red Moon. seleziona brani dall’alto contenuto Rock’n’Roll Rockabilly Swing Jive passando dal Rhythm’n’Blues al Desperate R’n’R. 100% musica in vinile! è un appassionato di musica e abbigliamento vintage dal lontano 1992, ha iniziato frequentando i maggiori festival anni 50 nazionali e internazionali. Dj da diversi anni seleziona musica che va dai 30’s ai 50’s, Swing Jive Doo Wop e Rock’n’Roll.

Domenica 21 novembre spazio agli amanti del Tango con la pratica a cura di “Associazione Pablo Tango Firenze“. I suoni e le atmosfere tanghere ospitate dal Renny ormai casa abituale degli appassionati di questo ballo e della cultura che esprime

Fino a domenica 21 prosegue (che ha preso avvio il 12 novembre) la mostra fotografica di Lorenzo Baronti “Surf in Toscana”: una raccolta di foto che vuole raccontare il surf in una regione ricca di paesaggi mozzafiato che è anche adatta a questo sport comunemente considerato solo per lidi lontani.”Nella mostra – afferma il giovane autore Lorenzo Baronti – il capitale naturalistico della Toscana si miscela con la bellezza delle onde, che ogni anno il Mediterraneo gentilmente regala ad una comunità affiatata ed appassionata di surfisti. Una cultura sempre più in espansione che merita di essere raccontata attraverso alcune fotografie, scattate durante mareggiate invernali fredde ma preziose per coloro che bramano le onde più di tutto”. Durante la mostra sarà possibile acquistare diversi tipi di fotografie, inoltre tutte le foto verranno messe in vendita alla fine dell’evento. La mostra sarà ospitata dal Renny Club visitabile dalle ore 17:30 alle ore 24.



Tutti i Mercoledì a partire dalle 22.00 “La social del mercoledì” a cura di Tuballoswing: appuntamento fisso della comunità fiorentina amante del genere che ormai da 10 anni si ritrova per un “mercoledì travestito da sabato sera”.

Il concerto live dei Last Minute Dirty Band venerdì 26, gli spettacoli di improvvisazione teatrale di AreaMista con il loro “Sushi” sabato 27 novembre, le pratiche di tango domenicali a cura di “Associazione Pablo Tango, musica argentina a Firenze”, l’appuntamento fisso del mercoledì di Tuballoswing, la musica tradizionale brasiliana del Forrò eseguita dal gruppo Pé no Chão domenica 28 novembre, il mercatino di Natale di Creative Factory l’8 dicembre con performer, artigiani e designer; e, cosa inedita per Firenze, il “4° Incontro Internazionale di Donne di Roda de Samba”: evento promosso dal Movimento delle Donne di roda di Samba, che si svolge contemporaneamente in 37 città (in Argentina, Brasile, Cile, Francia, Olanda, Italia, Portogallo, Giappone e Uruguay). In quest’anno 2021, l’ospite d’onore a Renny sarà l’illustre Alcione, conosciuta in Brasile anche come “Marrom”.

All’ingresso verrà richiesto il green pass (nel rispetto della normativa vigente)

Ingresso riservato ai soci Renny Club Firenze/ Tuballoswing / CSI – Centro Sportivo Italiano.