Firenze – Chi si aspettava di assistere all’assalto del fortino di Palazzo Vecchio, è andato deluso. Almeno per il momento. Perché nonostante la suggestiva e per certi versi anche evocativa convocazione della conferenza stampa di fianco a piazza Signoria, a pochi metri dalle finestre del Salone de’ Dugento dove abitualmente si tengono le riunioni del Consiglio Comunale, con un ulteriore colpo di teatro degno di un attore ormai consumato della scena politica, Matteo Renzi appena riconfermato senatore non ha annunciato il ritiro dell’unico assessore che in questo momento Italia Viva può vantare pur non essendo passata dal vaglio del voto popopolare (Titta Meucci).

Né tanto meno ha chiesto in virtù del 15% preso alle politiche in città l’aumento a due suoi rappresentanti come diversi rumor indicavano negli ultimi giorni per far pesare ancora di più proprio il famoso 15%: l’idea era quella di Gabriele Toccafondi, non riconfermato in Parlamento, che avrebbe potuto prendere il posto al bilancio e commercio di Federico Gianassi il quale invece il biglietto per Roma l’ha staccato quasi a furor di popolo per il Pd.

Bensì, sull’onda delle polemiche pesanti scatenate dal “velocar”, il nuovo sistema di rilevamento della velocità delle auto in corsa che negli ultimi mesi avrebbe fatto aumentare del 600% le multe comminate in città “pizzicando” senza pietà anche chi si trovava a transitare a 51 chilometri l’ora, ha pensato di lanciare una petizione in cui si chiede al Comune: di destinare i soldi del tesoretto delle multe 2022 per l’equivalente di venti milioni di euro a progetti concordati con le associazioni delle vittime della strada.

Si chiede inoltre di alzare la velocità di 10km/h nelle strade a quattro corsie maggiormente interessate alle multe di queste settimane e investire con più determinazione nel progetto David ideato dall’Associazione Lorenzo Guarnieri e dal Comune nel 2010, che ha portato in dieci anni a una riduzione di incidenti mortali a Firenze del 72% (contro una riduzione in Italia nello stesso periodo del 23%).

La petizione si può firmare anche on line andando sul sito ( https://www.italiaviva.it/si_ alla_sicurezza_stradale_no_al_ multificio?fbclid= IwAR2Up17cLXVw3_ Ud5JlXt9rtNRuFXOQWmVcLSkeKsz0C 0BTnO16N0B20Bko ).