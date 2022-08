Firenze – Candidati, voto utile, stoccate al Pd , impegno casa per casa, programma, duelli “divertenti”. Nel giorno in cui annuncia il salto della Leopolda, impossibilitata a tenersi perché, spiega Matteo Renzi leader di Italia Viva, ex segretario del Pd ed ex presidente del consiglio, Carlo Calenda presenterà le liste dei candidati a Milano proprio nello stesso weekend in cui era prevista la kermesse di Italia Viva (1-3 settembre), Renzi presenta anche le candidature per la Toscana in vista delle elezioni di settembre. Non solo nomi, ma anche un buon anticipo di ciò che si sta “cucinando” nella casa del Terzo Polo in materia di campagna elettorale.

Intanto, i nomi: Maria Elena Boschi si presenta nel suo collegio di residenza che da qualche anno è a Roma; Cosimo Ferri candidato in Liguria e Toscana. “Lucia Annibali sarà nella nostra squadra, accanto a Francesco Bonifazi. Io sarò candidato a Milano, in Toscana e in 4-5 circoscrizioni”, spiega Renzi, che lancia la palla a Berlusconi: “Non ho ancora capito se Berlusconi si candida a Milano o Monza. Se vuole fare un dibattito io sono disponibile”.

Tema Pd, “siamo noi il vero voto utile”, ma soprattutto, per la Toscana, i sì senza se e senza ma ad aeroporto, termovalorizzatore e rigassificatore, insieme all’attenzione al dissesto idrogeologico. Infine, sulle modalità della campagna elettorale, riprende il tema dell’antico “porta per porta, sorriso sulle labbra”.

Quanto al carattere della campagna elettorale, le metafore sono rivelatrici. Si parla di “duelli divertenti” con il Pd e i suoi alleati. Un duello interessante quello della Piana Fiorentina, Emiliano Fossi-Gabriele Toccafondi, in area grossetana-senese Enrico Rossi – Stefano Scaramelli, collegio di Pisa Nicola Fratoianni-Michele Passarelli.

