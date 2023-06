Firenze – Si è svolto ieri a Firenze, presso l’VIII Reparto Mobile della Polizia di Stato, l’Attivo dei Segretari Generali Regionali Silp Cgil. Una riunione dei quadri del sindacato di polizia confederale provenienti da tutta Italia e in collegamento in videoconferenza, alla presenza del segretario generale Pietro Colapietro, dei segretari nazionali Maurizio Cesaretti, Mario Roselli e Michela Pascali, servita per fare il punto sulle criticità del comparto sicurezza, a partire dal problema delle condizioni di lavoro, degli organici carenti e dal mancato rinnovo del contratto scaduto a dicembre 2021, compreso quello dell’area dirigenziale non partito dal 2018, e annunciare la prosecuzione di un percorso di mobilitazione delle poliziotte e dei poliziotti che andrà avanti anche a luglio.



La riunione dei segretari regionali del Silp Cgil si è svolta non a caso al Reparto Mobile di Firenze, una realtà dove operano circa 350 poliziotti che da tempo lamentano gravi problemi di gestione del lavoro e di benessere organizzativo, con turni di servizio e impieghi che costringono spesso il personale a doppi turni, senza che venga garantito il diritto alla consumazione del pasto, sostituito da un ticket pagato dopo molti mesi oltre alla mancata corresponsione dell’indennità di ordine pubblico in maniera raddoppiata. Una situazione che da tempo è stata denunciata alla dirigenza del Reparto Mobile di Firenze: ad oggi non sono state trovate soluzioni concrete. I problemi dei Reparti Mobili interessano tutta Italia e il Silp Cgil non da ora si sta battendo per questi colleghi. Il nostro percorso di mobilitazione proseguirà, come detto, anche nei mesi estivi con iniziative che saranno di volta in volta annunciate.