Prato – Arriva la sentenza del Consiglio di Stato che chiude la querelle relativa alle opere d’arte della Galleria degli Alberti che resteranno definitivamente a Prato, vincolate al Palazzo omonimo dove dallo scorso anno sono tornate ad essere visibili grazie all’allestimento voluto da Banca Intesa.

Era stata la Banca Popolare di Vicenza che in Liquidazione Coatta amministrativa aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato contro il ministero della Cultura, il Comune di Prato, la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e l’Associazione Amici dei Musei contestando il vincolo contro il tribunale amministrativo che ne aveva già certificato la legittimità riguardo una richiesta di vincolo pertinenziale delle opere facenti parte la Galleria al Palazzo degli Alberti.

Oggi il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso, garantendo così per sempre il legame tra Galleria degli Alberti e Prato. “Quando l’allora presidente della Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin fece portare via nottetempo le opere da Galleria degli Alberti usai un’espressione molto forte, perché fu un gesto inaccettabile e oggi questa sentenza ne è in qualche modo una conferma”, ricorda il sindaco Matteo Biffoni.

Il sindaco e l’assessore alla Cultura Simone Mangani esprimono la propria soddisfazione: “Da subito siamo sempre stati fermamente convinti che queste opere dovessero essere un patrimonio a disposizione della Città di Prato e sono davvero contento che la Città tutta, a cominciare dal Comune con la Fondazione Cassa di Risparmio e gli Amici dei Musei, abbia fatto squadra per portare avanti questa azione. Vogliamo ringraziare anche Banca Intesa perché ci ha permesso di poter godere nuovamente di questo patrimonio. Adesso con la sentenza del Consiglio di Stato abbiamo finalmente la certezza che da Prato non saranno più portate via”.

“È una giornata importante per tutti i pratesi che amano la loro città e il patrimonio storico artistico che contribuisce a definirne l’identità. È stata premiata un’azione corale, che ha visto uniti Comune, Fondazione Cassa di Risparmio e Associazione Amici dei Musei a fianco della Soprintendenza a difesa del vincolo che lega la Galleria di Palazzo Alberti al Palazzo e quindi a Prato – ha sottolineato Diana Toccafondi, presidente della Fondazione -. Comune di Prato e Fondazione Cassa di Risparmio per questo ha scelto di essere in prima linea, impegnandosi a garantire che rimanesse in città una collezione che nasce dall’impegno dei pratesi ed è stata acquistata con le loro risorse”.

La collezione della Galleria degli Alberti è costituita da 142 opere, 90 in esposizione, tra cui beni di particolare pregio come il Crocifisso in cimitero ebraico (1490-1502) di Giovanni Bellini, la Coronazione di Spine (1602-1603) di Caravaggio, la Madonna con bambino (1436 ca) di Filippo Lippi, oltre a opere di Puccio di Simone, Bronzino, Santi di Tito, Poppi e numerose e prestigiose opere del Seicento fiorentino nonchè un cospicuo numero di sculture dell’artista Lorenzo Bartolini attivo a Prato nella prima metà dell’800.