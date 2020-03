Firenze – Il Coronavirus fa paura, ma non ferma gli sportivi e appassionati di fitness. A testimoniarlo i moltissimi profili Instagram e Facebook delle palestre, dei singoli personal trainer e allenatori che mantengono un collegamento diretto con i propri allievi grazie a sessioni di allenamento virtuali in questo periodo di chiusura imposta a palestre, piscine e centri sportivi.

Avanti quindi con allenamenti in casa oppure all’aria aperta, mantenendo un metro di distanza tra le persone, meglio se muniti di mascherina e guanti. “L’allenamento all’aria aperta è già una tendenza del momento, a prescindere dall’emergenza Covid-19 – dice Krisztina Gyokossy, istruttrice certificata della Federazione italiana Fitness, di Strong by Zumba e Zumba, intervistata dall’agenzia di stampa Dire – E’ la nuova frontiera del fitness soprattutto se associato all’attività della palestra. L’imperativo in questo momento è non scoraggiarsi perché anche da soli a casa si possono eseguire efficaci circular training ossia creando delle postazioni ed eseguendo degli esercizi multipli da ripetere in più serie.

Oppure è possibile optare degli allenamenti Hit che sta per ‘hight intensity training’ esercizi ad alta intensità senza pausa”. “Si possono eseguire inoltre – prosegue l’istruttrice – delle schede per la tonificazione per cui non c’e’ la necessità di avere nessun tipo di attrezzi. In più questo tipo di allenamento può essere associato ad un giorno di cardio il che significa, con le dovute limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19: andare a correre, fare una passeggiata a passo sostenuto, praticare yoga (scaricabile anche su youtube). Questo e’ un allenamento efficace e facilmente eseguibile sia dagli esperti che dai non esperti. Tutte strategie che possono essere messe in campo fin quando le palestre non saranno nuovamente aperte”.

E chi ama la sala pesi più che le lezioni in gruppo come può continuare a tonificarsi anche in assenza di macchine e pesi? “E’ possibile farlo, non serve quasi nulla – prosegue Gyokossy- basta una banda elastica e si possono eseguire gli esercizi di base come squat, plank e push up per incrementare la resistenza anche se non si hanno i pesetti a casa. Si possono utilizzare anche le famose bottiglie d’acqua, l’unico svantaggio in questo senso,è che danno meno equilibrio alla biomeccanica dell’esercizio. In ogni caso la persona allenata le può usare”.

Vita dura in tempo di Coronavirus per chi non ha applicazioni sul cellulare o profili social insomma? “Per coloro che ne sono sprovvisti o sono in là con l’età – risponde l’esperta – possono eseguire esercizi di base graduali che vanno ripetuti più volte e in più riprese. E’ utile anche associarvi degli esercizi di respirazione come mettersi seduti, girare la testa su e giù. Le persone mature devono evitare esercizi eccessivi o che possono

provocare affanno. Prima di cominciare è necessario fare riscaldamento, questo vale per tutti”.

“E’ importante in un momento come quello che stiamo vivendo mantenersi in contatto con gli altri anche se da lontano e i social in questo sono davvero molto utili. Mi arrivano molti messaggi di ringraziamento per i video delle lezioni registrate che invio nelle chat delle classi che allenano. Per molti di loro rappresentano un momento di serenità e normalità. E’ bene non sentirsi scollegati anche se per la salute nostra e degli altri è necessario stravolgere le nostre abitudini e restare a casa. Con tanta carica”, conclude Gyokossy.

(Agenzia e foto DIRE)