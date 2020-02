Firenze – La Rete Antisfratto fiorentina convoca un presidio per martedì 25 febbraio alle ore 16 sotto le finestre del consiglio regionale in via Cavour 4, Firenze. Tema, le assegnazioni degli alloggi popolari, che, come specificato dalla nota inviata ai media, “devono essere eseguite subito, in quanto ci sono un gran numero di alloggi popolari vuoti”. A Firenze, si legge sul volantino in distribuzione in questi giorni, almeno 700. Inoltre, secondo la Rete Antisfratto cui partecipano il Movimento di Lotta per la Casa, Resistenza Casa- Sportello Solidale, Gruppo Casa di Campi Bisenzio, e a cui aderiscono le sedi fiorentine di Unione Inquilini, Usb, Cobas e Cub, è necessario “cambiare la legge regionale per l’edilizia popolare, al fine di riconoscere il diritto sociale alla casa, contrastare la precarietà e la guerra fra poveri”.

In questi giorni una lettera più dettagliata circa i punti critici e che necessiterebbero cambiamenti, secondo la Rete, è stata inviata a tutti i consiglieri regionali, a cui è stato chiesto un incontro.

Foto di repertorio