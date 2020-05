Firenze – Scatta la riapertura di 16 aree cani in tutti i quartieri, aumenta lievemente il numero dei giardini riaperti e torna il mercato settimanale delle Cascine per la sola parte di attività alimentare. È la seconda fase dei provvedimenti di riapertura delle aree verdi cittadine, che entrerà in vigore a partire da lunedì 11 maggio (e alcuni nei giorni successivi) andando ad ampliare il quadro dei parchi e giardini già fruibili dal 4 maggio scorso. L’orario di apertura sarà inoltre esteso fino alle 20 per tutte le aree riaperte.

Riattivati anche i fontanelli per l’erogazione di acqua potabile presenti all’interno delle aree cani accessibili a partire da oggi, lunedì 11 maggio.

Torna anche il mercato settimanale delle Cascine, che generalmente si svolge nella giornata di martedì, per la sola attività di generi alimentari e con una modifica nella disposizione dei posteggi per permettere un miglior distanziamento. La modifica sarà a cura della direzione Sviluppo economico e sarà trasmessa a operatori e categorie.

Elenco giardini e aree cani che riaprono:

Quartiere 1

Area cani Cascine

Area cani D’Azeglio

Giardino dell’Iris (dal 9.5.2020 a cura della Società Italiana dell’Iris)

Giardino della Carraia

Giardino dei Nidiaci (dalla data di formalizzazione della proposta avanzata dall’associazione Amici del Nidiaci e fatto salvo il prioritario utilizzo del giardino da parte dell’Assessorato allo Sport, se e in quanto possibile)

Quartiere 2

Area cani Mezzetta e giardino

Area cani Viale Malta

Area cani Campo di Marte Baseball

Area cani Giardini Vittime di via Fani

Area cani Pettini Burresi (dal 14.5.2020)

Giardini Bellariva e L.no Aldo Moro

Quartiere 3

Area Cani Rusciano

Area Cani Viale Tanini

Area Cani Anconella

Quartiere 4

Area cani Villa Vogel

Area cani Villa Strozzi

Giardino Sansovino

Giardino Michela Noli

Giardino del Saletto

Quartiere 5

Area cani Via Toscanini

Area cani Via Pisacane ( dal 13.5.2020)

Area cani Don Forconi ( dal 13.5.2020)

Area cani Via del Pesciolino