Firenze – Riaperture dei parchi, da lunedì 15 giugno riapriranno i giardini di villa Fabbricotti, in zona Statuto, riapertura fortemente richiesta dai residenti, e del giardino della Biblioteca Nova – quest’ultimo aperto finora solo parzialmente nel tratto che conduce alla biblioteca tornerà fruibile totalmente anche per poter accedere al centro giovani Sonoria. Il 22 giugno toccherà infine al giardino di piazza Gui davanti al parco della Musica, anche in vista della ripresa delle attività del Maggio musicale. Questi tre si vanno a aggiungere ai parchi già tornati fruibili alla cittadinanza grazie alle precedenti ordinanze a partire dalla prima del 4 Maggio. L’orario di apertura è dalle 9.30 alle 20.

L’accesso è vietato alle persone sottoposte a quarantena o risultate positive al virus, le quali non devono muoversi dalla propria abitazione; alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), le quali devono rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante. L’accesso è fortemente sconsigliato alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, alle quali si raccomanda di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora, se non nei casi di stretta necessità. Sarà in ogni caso necessario rispettare alcune regole di comportamento per la fruizione di queste aree: è vietata ogni forma di assembramento, con l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; i minori e le persone non completamente autosufficienti devono essere accompagnati; è obbligatorio indossare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) nel rispetto delle misure di prevenzione stabilite a livello nazionale e regionale; per il contatto con gli elementi di arredo (panchine, tavoli, lampioni, recinzioni e altro) è fortemente consigliato l’utilizzo di guanti monouso; non è consentito l’uso contemporaneo della stessa panchina da parte di più persone appartenenti a nuclei familiari diversi.