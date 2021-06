Siena – E’ l’Università di Siena a coordinare il progetto di ricerca europeo Blue Deal, che lancia un’iniziativa per stabile 9 alleanze regionali in 7 nazioni europee – Albania, Cipro, Creta, Croazia, Italia (Lazio e Toscana), Slovenia e Spagna (Comunitat Valenciana e Andalusia) – per sviluppare le energie rinnovabili marine nel Mediterraneo, cercando di stabilire una cooperazione tra diversi portatori di interesse.

“I Blue Energy Network – spiega il professor Simone Bastianoni, responsabile scientifico del progetto Blue Deal – metteranno in contatto diversi attori per discutere, condividere esperienze locali e determinare una serie di procedure e strumenti comuni per l’integrazione di queste fonti nei piani energetici regionali. Con le Blue Deal Alliance vogliamo supportare nuove iniziative da parte delle aziende nella diffusione delle blue energy nel Mediterraneo, coinvolgendo i cittadini come consumatori e potenziali produttori di energia. In queste alleanze chi cerca competenze potrà trovarle, chi fornisce competenze potrà essere trovato e il consenso sono certo che nascerà intorno a soluzioni pratiche”.

Gli enti e le imprese, le istituzioni tecniche e di ricerca e le associazioni che aderiranno alle Blue Deal Alliance potranno ampliare le loro reti, cooperare a livello internazionale, ricevere informazioni sulle opportunità finanziarie, scoprire altre reti e strumenti esistenti e imparare a sviluppare progetti per lo sfruttamento delle energie marine rinnovabili. “Fonti che avranno un ruolo fondamentale nel raggiungimento del Green Deal europeo – conclude il professor Bastianoni – . Per questo vogliamo creare un luogo di incontro che favorisca il dialogo e un proficuo scambio di idee, esperienze, strumenti e opportunità per accelerare il loro sviluppo nella regione mediterranea”.

I soggetti interessati possono registrarsi nella piattaforma

potranno ampliare le loro reti, cooperare a livello internazionale, ricevere informazioni sulle opportunità finanziarie, scoprire altre reti e strumenti esistenti e imparare a sviluppare progetti per lo sfruttamento delle energie marine rinnovabili. “Fonti che avranno un ruolo fondamentale nel raggiungimento del Green Deal europeo – conclude il professor Bastianoni – . Per questo vogliamo creare un luogo di incontro che favorisca il dialogo e un proficuo scambio di idee, esperienze, strumenti e opportunità per accelerare il loro sviluppo nella regione mediterranea”.I soggetti interessati possono registrarsi nella piattaforma https://bluedealmed.eu/

BLUE DEAL è un progetto europeo a cui partecipano 12 partner provenienti da 6 paesi del Mediterraneo, cofinanziato dal Fondo europeo di Sviluppo regionale e dallo Strumento di Assistenza Preadesione, con un budget di 2,8 milioni di euro.

Il progetto ha l’obiettivo facilitare la creazione di collegamenti e sinergie tra aziende, ricercatori, enti e autorità pubbliche al fine di promuovere la ricerca, l’innovazione e gli investimenti nelle energie rinnovabili marine nel Mediterraneo.