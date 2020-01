Altopascio – E’ successo ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove un uomo, 41 anni, si è appiccato fuoco dopo aver ricevuto un’ordinanza di sfratto da parte dell’ufficiale giudiziario. Ora lotta per rimanere vivo al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale di Pisa, dove è stato ricoverato. L’uomo vive in una palazzina di via Torino al primo piano. Il primo soccorso è giunto dai vicini di casa quando ormai l’uomo era avvolto dalle fiamme. Sono riusciti a spegnere il fuoco. Fra gli altri, sono intervenuti il personale sanitorio del 118, l’elisoccorso Pegaso, i carabinieri e i vigili urbani. Alcune famiglie sono state allontanate per precauzione.

