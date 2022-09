Lucca – Si terrà martedì 13 settembre alle ore 16:00 presso l’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca la tradizionale cerimonia di premiazione dei “Lucchesi che si sono distinti all’estero”.

Nel corso della lunga storia migratoria dei lucchesi sono spesso emersi personaggi importanti e famosi, sia durante il lungo periodo della Repubblica Lucchese, sia dopo l’Unità d’Italia, e ciò continua anche oggi, ed è per questo che nel 1970 su iniziativa della Camera di Commercio e dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, è nata l’idea di un riconoscimento ai Lucchesi che si sono distinti all’estero e nel 1971 si tenne la prima cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti.

“Un evento che vuole riconoscere – ha sottolineato della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, Valter Tamburini – chi ha fatto del nome di Lucca un motivo di vanto nel mondo, che si sono contraddistinti per la loro voglia di emergere inseguendo i propri sogni, anche di fronte a difficoltà, mantenendo saldi legami con la terra di origine, testimonianza di una dimensione internazionale propria del territorio lucchese, comune anche al territorio di Pisa e Massa. Questo riconoscimento è uno stimolo e una leva economica e culturale alle nuove generazione di emigrati, ma anche alle imprese, agli imprenditori e agli aspiranti imprenditori di tutti i territori, che come ente camerale rappresentiamo”.

Si stimano essere circa 1,5 milioni gli originari lucchesi nel mondo, conseguenza di un’emigrazione che negli anni ha subito profondi cambiamenti: una volta si partiva con la valigia di cartone alla ricerca di un lavoro nei settori dell’edilizia, della ristorazione, e del manifatturiero in generale, mentre oggi si lascia il territorio per seguire un percorso di studi o una carriera professionale spostandosi anche più volte in luoghi diversi.

Con il tempo sono cambiate le motivazioni, le modalità che spingono ad emigrare oltre ai rapporti con il territorio di origine. Il premio vuole riconoscere a quei conterranei che, operando nel campo dell’imprenditoria e del lavoro, delle professioni, della cultura e del volontariato, hanno contribuito alla crescita economica e sociale dei Paesi di accoglienza, tenendo alto il nome di Lucca e della sua provincia.

“Anche quest’anno il premio viene assegnato ai conterranei all’estero – ha precisato Ilaria Del Bianco, presidente dell’Associazione Lucchesi nel mondo – che hanno ottenuto grande successo nelle loro carriere, ma anche a coloro che hanno reso la terra di lucchesia orgogliosa dell’impegno e dei risultati conseguiti anche in ambito delle comunità di accoglienza. D’intesa con la Camera di Commercio vorremmo anche pensare, per la prossima edizione, ad un rinnovo della formula dell’evento che è il più significativo del settembre lucchese, che lo renda più attuale e partecipato.”

I lucchesi nel mondo sono anche un importante punto di riferimento per le aziende della nostra provincia, un punto di riferimento che nasce dai vincoli che legano Lucca ai propri figli all’estero e ai loro discendenti con un sentimento favorito ed alimentato dalla presenza organizzata dalle nostre comunità all’estero.

Quest’anno la giuria ha deciso di assegnare il Premio Martinelli, riconoscimento per specifici meriti nell’ambito sociale e della solidarietà, all’artista Franc D’Ambrosio, nato a New York nel 1962, conosciuto in tutto il mondo per la sua celebre interpretazione nel musical “Il Fantasma dell’opera” di Andrew Lloyd Webber.

In foto: Ilaria Del Bianco e Valter Tamburini