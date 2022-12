Firenze – Hanno persino telefonato in Giappone ma alla fine sono riusciti a riconsegnare il portafoglio al legittimo proprietario. Si tratta di due agenti della Polizia Municipale della Zona Centrale. Il fatto risale al primo pomeriggio di oggi. I due agenti erano in servizio su Ponte alle Grazie quando sono stati avvicinati da una coppia di turisti che hanno consegnato loro un portafoglio contenente 1.300 euro appena trovato sul ponte. Dai documenti è stato possibile risalire all’identità del proprietario, un contrabbassista giapponese molto noto anche sui social media, ma le informazioni non erano sufficiente per rintracciarlo a Firenze. Gli agenti non si sono arresi e tramite alcuni scontrini presenti nel portafoglio sono risaliti a un albergo a Roma dove aveva alloggiato. Il passo successivo è stato telefonare a un contatto del musicista in Giappone che ha fornito loro il numero di cellulare. E in neanche due ore il portafoglio è stato riconsegnato al legittimo proprietario.