Firenze – Emanare un provvedimento urgente che riconosca il valore delle città sul territorio nazionale a vocazione turistica a cui destinare risorse economiche speciali di sostegno all’economia, disporre azioni volte ad agevolare la rinegoziazione del canone di locazione per tutte le piccole e medie imprese, tenendo conto dei parametri indicati dalla banca dati messa a disposizione dall’Agenzia del Territorio che riguardano le quotazioni immobiliari semestrali, per ogni delimitata zona territoriale omogenea (zona OMI) di ciascun comune, dell’intervallo minimo/massimo, per unità di superficie in euro al mq, dei valori di mercato e locazione, per tipologia immobiliare e stato di conservazione e che moltiplicato per la superficie dell’immobile realizzi il canone di locazione da applicare, sotto forma del riconoscimento del credito di imposta o in alternativa l’applicazione della cedolare secca a sostegno dei locatori; procedere nella previsione di un ristoro economico per tutte le imprese, di qualsiasi natura e dimensione, che abbiano subito un calo del fatturato. Passa in consiglio comunale la risoluzione targata M5S che riguarda la ricontrattazione degli affitti commerciali.