Firenze – Lunedì 6 marzo alle ore 17.30 presso il Lyceum Club Internazionale di Firenze, Palazzo Adami Lami, Lungarno Guicciardini 17, avrà luogo un incontro dedicato alla figura di Piero Bargellini, scrittore e indimenticato sindaco dell’alluvione del 1966.

La figlia Antonina – che a Firenze tutti chiamano Bocci – ripercorrerà alcuni episodi inediti della vita del grande letterato che lo vedranno protagonista dell’impegno politico

e culturale per la città; ma anche momenti più privati della sua storia: le amicizie, gli affetti, la famiglia.

Il nipote Gregorio Nardi leggerà rarissime, brevi pagine dagli anni di formazione di Bargellini, collegandole a brani di autori di quel tempo, che lui stesso eseguirà al pianoforte, composti fra il 1908 e il 1917 da Gino Modona, Gian Francesco Malipiero, Spartaco Copertini, Mario Castelnuovo-Tedesco, Giacomo Puccini e Rio Nardi.

In conclusione si ascolterà un capolavoro del primo Romanticismo fiorentino, recentemente riscoperto: le Variazioni su un tema di Donizetti (“Torna, torna, o caro oggetto) di Luigi Ferdinando Casamorata.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con gli Amici della Musica Firenze.

Ingresso gratuito su prenotazione. Socie e Amici del Lyceum avranno la priorità in caso di lista di attesa. Per le prenotazioni inviare email a: lyceumclubfirenze@gmail.com

In foto Piero e Antonina (Bocci) Bargellini – Gregorio Nardi