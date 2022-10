Firenze – Domani mercoledì 5 ottobre i rider fiorentini si fermeranno dopo la recente morte sul lavoro del collega Sebastian. Uno sciopero proclamato da Cgil Firenze, Filcams Cgil Firenze, Filt Cgil Firenze, Nidil Cgil Firenze. Nell’occasione, è in programma un presidio alle 18 in piazza Sant’Ambrogio a Firenze. La Cgil e le tre categorie interessate spiegano: “Chiediamo alla cittadinanza di non ordinare e di partecipare al presidio. Non possiamo tollerare altri morti per una consegna”