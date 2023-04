Bagno a Ripoli – Sarà nel segno di Michelangelo Merisi, meglio conosciuto come il Caravaggio, la 40esima edizione della Rievocazione storica di Grassina. La manifestazione torna in bellezza, dopo gli anni in versione ridotta a causa del Covid, la sera del Venerdì Santo, il prossimo 7 aprile. Il corteo storico con centinaia di figuranti si snoderà nelle vie del paese dalle 20.30, per poi condurre alla collina del Calvario, in località Bubè, dove si svolgeranno le scene recitate. Tra queste, la riproposizione della famosa “Deposizione” del Caravaggio, dipinta tra il 1602 e il 1604 e conservata nella Pinacoteca del Vaticano, un omaggio al grande artista lombardo dopo l’edizione 2019 dedicata a Leonardo da Vinci, con la rappresentazione dell’”Ultima cena”.

La manifestazione, promossa e organizzata dal Centro Attività Turistica OdV di Grassina in collaborazione con il Comune di Bagno a Ripoli, sarà curata da quattro registi. Alessio Antongiovanni si occuperà della regia del corteo, Daniele Torrini e Antonio Bernini cureranno le scene al Calvario con la collaborazione di Riccardo Matteuzzi. Il quarantennale della Rievocazione coincide con la ripresa della manifestazione dopo l’Alluvione di Firenze, con la fondazione, nel 1983, del CAT Odv. La Rievocazione 2023 sarà la prima dopo la scomparsa di Paolo Barbieri, ultimo regista della manifestazione prima del Covid, e sarà a lui dedicata.

Molteplici le iniziative collaterali. Domani, domenica 2 aprile alle 17, il circolo Acli di via San Michele a Tegolaia ospiterà il concerto della Filarmonica Cherubini e del Coro sociale di Grassina. La mostra fotografica itinerante “La passione di un paese intero”, con gli scatti della Rievocazione degli ultimi anni firmati dai fotografi Claudia Rangoni, Marco Gabbuggiani e lo studio Rapid Foto Center, da domani (inaugurazione ore 16) fino al 10 aprile farà tappa al circolo Acli di via san Michele a Tegolaia, al circolo Arci e nelle attività commerciali del paese. Nella giornata della Rievocazione, venerdì 7 aprile, saranno aperti al pubblico per l’occasione tre meravigliosi luoghi d’arte del territorio come l’Oratorio di Santa Caterina, l’antico Spedale del Bigallo e la Fonte della Fata Morgana.

Per il pomeriggio di venerdì 7 aprile, inoltre, l’ufficio cultura del Comune, organizza una passeggiata lungo il sentiero di Morgana. L’occasione per valorizzare il progetto delle “Vie dell’acqua” realizzato in collaborazione con Publiacqua spa e la webapp collegata: https://www. ilsentierodimorgana.it/ . La partenza è prevista dal monumento alla lavandaia in piazza Umberto I a Grassina con ritrovo alle ore 15.00. La passeggiata si concluderà, dopo 2 km di percorso nel verde con una visita al Ninfeo in via di Fattucchia. In caso di pioggia l’iniziativa non avrà luogo. Ulteriori info sul sito del Comune: www.comune.bagno-a-ripoli.fi. it. Sempre il 7 aprile, il Gruppo Trekking di Bagno a Ripoli organizza una passeggiata nei luoghi della Rievocazione, nei sentieri intorno a Grassina (per prenotazioni: 3398554565-3339361137; per i non tesserati ad associazioni di trekking, obbligo di contributo assicurativo per gli infortuni pari a 5 euro).

La Rievocazione Storica di Grassina nasce alla fine della metà del XVII secolo come ringraziamento alla Vergine per la fine della peste. Viene tramandata successivamente come processione religiosa per poi essere interrotta durante le due Guerre Mondiali. Dopo aver ripreso vigore e sviluppo dagli anni ’50, viene interrotta nuovamente dal 1967 al 1982 per poi riprendere nel 1983 grazie all’entusiasmo e alla disponibilità di alcuni grassinesi.

Per acquistare i biglietti per la Rievocazione Storica: https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-rievocazione- storica-grassina-2023- historical-commemoration-of- good-friday-555976088447?aff= ebdssbdestsearch oppure presso le edicole di Grassina “Edicola Libreria di Tania Borrani” ed “Edicolandia”.